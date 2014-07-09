Многие не понимают почему я не ругаю своего ребенка когда он капризничает или спокойно отлучаюсь от своего дела, что бы помочь сыну, когда он просит.
Многие считают, что я его балую и что скоро он сядет мне на шею. Но на самом деле наблюдая за своим сыном я вижу, что он достаточно спокоен, с ним можно договориться, он делится игрушками и вкусностями с другими детьми и т.д. И все это без каких-либо криков с моей стороны. Конечно иногда я применяю строгость, но я ни когда не перехожу на крик.
Статья которую я привожу ниже очень точно описывает, почему я так много отдаю любви своему сыну. Надеюсь, что эта статья будет полезна каждому.
Однажды, когда сыну было полгодика, мы пошли с ним записываться на занятия в бассейн. Обсудив все вопросы с инструктором, я спросила, сколько раз в неделю необходимо посещать занятия. На что, очень милая женщина в возрасте, в глазах, которой читалась огромная любовь к детям, сказала: «А сколько времени вы хотите, что бы ваш ребенок был счастлив? Ведь вода для детей – это счастье!»
Теперь я очень часто задаю себе этот вопрос: «Сколько времени я хочу, что бы мой ребенок был счастлив?» Да все время, я хочу, что бы мой ребенок был счастлив все время. И с каждым днем становился еще счастливее!
Наверное, все родители хотят, что бы их дети были счастливы. Но почему же тогда уже с ранних лет они собственными же действиями заставляют детей страдать. Оправдывая все это необходимостью воспитания.
Я ни когда не старалась вписать своего ребенка в какие-то рамки и стандарты. Сын ни когда не был особо пухлым, я ни когда не заставляла его есть силой. Он всегда ест столько, сколько хочет, и я не заставляю его опустошать тарелку. Для меня, в первую очередь, важно, что он вообще кушает и то, что регулярно какает.
Но иногда меня стали посещать «дурные мысли» типа: может он мало ест, может надо по настойчивее быть, что бы больше съедал. Но недавно мне на глаза попалась табличка соотношение роста и веса мальчиков/девочек 0-4. Сравнив рост и вес сына, мы оказались в норме.
Не смотря на то, что в интервью идет речь о детях школьного возраста, я нашла для себя в нем очень много полезного. Или даже, будет честнее сказать, подтверждение правильности своих действий.
Моему сыну сейчас 3,2 года, но уже сейчас, вернее даже с рождения сына, я выстраиваю с ним доверительные отношения, стараюсь поступать именно так, как пишет Александр ниже. Многие, конечно, считают, что я сюсюкаюсь с сыном и привязываю его к себе, но на самом деле я просто его не отталкиваю. Я стараюсь сохранить его доверие ко мне, тем самым заложить прочный фундамент в его психике, самооценке, в умении справляться со своими эмоциями, не бояться ошибок, а делать выводы и исправлять их.
В свои 3,2 года сын не провел без меня ни одной ночи, и опять многие удивляются, почему я не могу отдать сына на недельку к бабушке и дедушке, а самой остаться в городе. Просто в этом у меня нет необходимости.
Еще несколько лет назад я даже и не представляла, что можно жить как-то по-другому, чем большинство людей. Я даже и не задумывалась, что можно путешествовать не по две недели, а по три, шесть месяцев, год.
Оказывается можно и очень много людей так делают. Отправляются на зимовку, подальше от серых холодных, зябких зимних дней, в солнечную и добродушную Юго-Восточную Азию.
И сегодня я хочу познакомить вас Екатериной Ихиритовой, которая путешествует по Азии вместе с мужем и аленьким сынишкой. Одно дело отправляться в длительное путешествие самим, и совсем другое - вместе с маленьким ребенком. Катя охотно поделилась своим опытом.
Когда я была беременна и готовилась к родам, конечно, я изучала и вопрос прививок. Многие были за прививки, многие категорически против.
Большинство из моего окружения прививали своих детей с рождения. Но было и несколько человек, у которых был опыт как прививания, так и не прививания детей. И они во втором случае видели больше плюсов.
Честно скажу, глубоко это вопрос я не изучала. Просто на интуитивном уровне чувствовала, что не хочу делать прививки своему новорожденному сыну. Не хочу вводить в его организм разные вирусы и вмешиваться в его иммунную систему.
Решила, что если страхи все-таки меня победят, то начну прививать после года. Конечно, многие мои знакомые относились к этому с непониманием, считали меня не нормальной мамашей.
Когда сыну исполнился год, я решилась на прививки. Не смотря все еще на внутреннее сопротивление, «здравый смысл» победил. Мы сделали, по-моему три прививки, причем, когда делали последнюю прививку, мы с мужем стояли в коридоре и ждали нашей очереди и вдвоем не понимали, что мы тут делаем.
Когда подошло время для прививки АКДС, я ни как не могла решиться на нее. А наша медсестра из поликлиники, старенькая глуховатая тетя Маша, настойчиво оставляла в нашей двери записки, что бы мы пришли на прививку.
Признаюсь честно, в детстве я не любила читать книги. И меня не заставляли это делать, главное что бы двоек из школы не приносила. Читала какой-то минимум из школьной программы и только для того что бы ответить домашнее задание, выходя из класса благополучно обо всем забывала.
А начала я их читать только летом после окончания 9-ого класса. В один из летних дней, когда мне особо нечем было заняться, я решила почитать книгу. И мне настолько понравилось читать, мне было интересно, что произойдет дальше. И главное сам процесс чтения и представления образов, картинки, которые всплывают у тебя в голове - это круче чем кино!
Сейчас я учусь не просто читать книги, а все полезное из этих книг применять на практике, проверить на себе и на своей жизни. Так как просто знание чего-то это просто знания, они ни как не влияют на вашу жизнь. Эти знания не сделают вас богаче, счастливее, не облегчат вашу жизнь до тех пор, пока вы не начнете внедрять эти знания в свою жизнь.
В любом случае прививать любовь к чтению книг надо с детства. И вот несколько советов о том как это сделать от Елизаветы Бабановой. Это очень позитивная и успешная женщина, она делится секретами и примерами из своей жизни.
Смотрите и применяйте, ведь помните, что не примененные знания - это просто знания, которые не несут ни какой пользы.
Многие не понимают, почему я не хочу отдавать сына в сад. А сейчас всерьез задумалась об дистанционном образовании, так как решительно настроилась путешествовать. Самостоятельные путешествия гораздо больше способствуют личностному росту. А представьте, что такое путешествие для ребенка - это познание мира не на картинках в книжке, а в реальном мире.
А многие не отправляются в путешествие именно из-за того, что дети ходят с школу или сад. Но чему учат в детских садах, школах и институтах?
Ответ в воспоминаниях этого человека, в опыте и знаниях которого не приходится сомневаться.