Многие не понимают почему я не ругаю своего ребенка когда он капризничает или спокойно отлучаюсь от своего дела, что бы помочь сыну, когда он просит.

Многие считают, что я его балую и что скоро он сядет мне на шею. Но на самом деле наблюдая за своим сыном я вижу, что он достаточно спокоен, с ним можно договориться, он делится игрушками и вкусностями с другими детьми и т.д. И все это без каких-либо криков с моей стороны. Конечно иногда я применяю строгость, но я ни когда не перехожу на крик.

Статья которую я привожу ниже очень точно описывает, почему я так много отдаю любви своему сыну. Надеюсь, что эта статья будет полезна каждому.

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